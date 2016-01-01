Обработка изображений JPG для web
Формат JPG (JPEG) поддерживает так называемую технологию хранения информации TrueColor (цветовая глубина 24bpp). Сжатие изображений такого формата происходит с потерей качества и оптимизировать их возможно только одним способом, выбрав максимально возможный коэффициент сжатия.Такую оптимизацию лучше...Подробнее »
Длинные тени в дизайне сайтов
Главная тенденция web-дизайна последних месяцев - так называемые "плоские" сайты. Основная отличительная черта этих сайтов практически полное отсутствие текстур, градиентов и теней. Такая популярность "плоского" дизайна связана в первую очередь с активным использованием различных мобильных устройств...Подробнее »
Текстуры в web-дизайне
На лицо охвативший сегодня всех веб-мастеров и их клиентов бум "плоского" дизайна. Простота и минимализм дают четкость контуров элементов дизайна сайта (таких, как иконки, кнопки, блочные элементы и т.п.). Такое стиль безусловно имеет целый ряд неоспоримых плюсов - простота стиля не перегружает восп...Подробнее »
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Разработчик Autodesk приобрел технологии проектирования от Graitec
Корпорация Autodesk приобрела часть активов Graiteс включая, технологии линеек Advance_Steel и Advance_Concrete. При этом сотрудники...Подробнее »
Photoshop CC обновление для web-дизайнеров
В последнем обновлении компании Adobe, предназначенном для Adobe_Photoshop_CC содержится весьма полезное средство – Adobe_Generator. Оно...Подробнее »
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Графика и дизайн
Для того чтобы стать успешным дизайнером, мало быть креативным. Современный дизайн, будь то web-дизайн, дизайн для полиграфии, архитектурный или любой другой, просто невозможен без освоения специальных программ. Даже обработка фотографий, без которой нельзя обойться ни одному более менее профессиональному фотографу требует грамотного использования специальных программ.
Но если Вы чувствуете, что дизайн в любом его проявлении - это "Ваше", если Вас переполняют оригинальные идеи и Вы хотите создавать продукты - сайты, печатную продукцию, дизайн интерьеров и пр., Вас не должен останавливать тот факт, что какую-либо графическую программу Вы не освоили. К счастью, интернет дает ответы на многие вопросы. И в вопросе дизайна наш портал не исключение.
Интернет-портал My Intranet рад помочь начинающим дизайнерам в освоении графических программ, специального оборудования и технологий дизайна. на его страницах Вы найдете ответы на многие вопросы, касающиеся web-дизайна, дизайна в полиграфии 3d моделирования. My Intranet ориентирован главным образом на начинающих дизайнеров, которые только осваивают программные продукты и технологии. Здесь Вы найдете обзор современных программ и их обновлений, инструментов и техники, а также советы специалистов и уроки дизайна.
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3d графика - как и зачем
Принципы, на основе которых создан комплекс программ, позволяющий в результате своей работы сформировать на экране дисплея трехмернау модель объекта – 3D графика. 3D дизайнер, беря за основу чертежи, рисунки, другие описанияя объекта в текстовом или...Подробнее »
3D моделирование. С чего начать?
Современники от мала до велика знают, что такое 3D формат - объемное изображение объекта, в основном, на экране дисплея. Для тех, кто хочет узнать какие принципы легли в основу построения трехмерной модели объекта следует начать...Подробнее »
Предпечатная подготовка - инструкция для начинающих
Итак макет готов и одобрен, что делать дальше? А дальше дело за малым - подготовить файл, который будет передан в типографию для печати. Эта подготовка и называется предпечатной или допечатной подготовкой. В этой статье мы рассмотрим как подготовить файл для офсетной печати.В офсетной печати применя...Подробнее »
Системы управления цветом в полиграфии
Проблема объективной оценки цветовых различий цифрового макета и конечного результата - готовой печатной продукции - решается сегодня использованием портативных спектрофотометров. Спектрофотометрические измерения полученные таким способом соответствую зрительному восприятию человека. Именно на основ...Подробнее »
Начнем с простого. Как создать макет визитки
Казалось бы сделать макет визитки - задача для первоклассника. Но и тут не все так просто. Давайте рассмотрим основные правила создания макета визитки для печати. Существует несколько простых правил, следуя которым Вы получите файл, который удовлетворит и заказчика и любую типографию. - элементы диз...Подробнее »