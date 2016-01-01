Графика и дизайн

Для того чтобы стать успешным дизайнером, мало быть креативным. Современный дизайн, будь то web-дизайн, дизайн для полиграфии, архитектурный или любой другой, просто невозможен без освоения специальных программ. Даже обработка фотографий, без которой нельзя обойться ни одному более менее профессиональному фотографу требует грамотного использования специальных программ.

Но если Вы чувствуете, что дизайн в любом его проявлении - это "Ваше", если Вас переполняют оригинальные идеи и Вы хотите создавать продукты - сайты, печатную продукцию, дизайн интерьеров и пр., Вас не должен останавливать тот факт, что какую-либо графическую программу Вы не освоили. К счастью, интернет дает ответы на многие вопросы. И в вопросе дизайна наш портал не исключение.

Интернет-портал My Intranet рад помочь начинающим дизайнерам в освоении графических программ, специального оборудования и технологий дизайна. на его страницах Вы найдете ответы на многие вопросы, касающиеся web-дизайна, дизайна в полиграфии 3d моделирования. My Intranet ориентирован главным образом на начинающих дизайнеров, которые только осваивают программные продукты и технологии. Здесь Вы найдете обзор современных программ и их обновлений, инструментов и техники, а также советы специалистов и уроки дизайна.